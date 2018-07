São Paulo volta aos treinos e deve anunciar reforços em breve

No dia em que retorna aos treinos no CT da Barra Funda, o São Paulo deve começar a anunciar os reforços para a próxima temporada. O zagueiro Lugano e o lateral-esquerdo Mena são os prováveis primeiros contratados para 2016. E existe a possibilidade mais atletas chegarem até a estreia no ano, contra o Red Bull, no fim de janeiro, pelo Campeonato Paulista.

A equipe se reapresenta nesta quarta-feira ao meio-dia para iniciar a pré-temporada com poucos jogadores novatos. As principais alterações são de atletas que retornam de empréstimo, como Caramelo (Chapecoense), Luis Ricardo (Botafogo), Lucas Farias (Náutico), Carleto (Botafogo), Roni (Paysandu) e Henrique Miranda (Oeste). Outro no pacote é o volante Wellington, que estava no Inter e por estar suspenso por doping até abril, tem situação indefinida.

Roni é um dos que não deve ficar no elenco. O meia deve fechar empréstimo com o Bahia por uma temporada. Contratado pelo São Paulo em 2013, o jogador pouco teve sequência no clube e já foi cedido temporariamente para times como Goiás, Coritiba e Ponte Preta, além da última equipe, o Paysandu.

O técnico recém-chegado, Edgardo Bauza, também vai observar garotos das categorias de base e inclusive esteve na noite desta terça-feira na Arena Barueri para ver o confronto em que o São Paulo derrotou o Tiradentes, pela Copa São Paulo de Futebol Junior. Alguns destaques devem ser promovidos à equipe profissional.

Já Lugano e Mena, devem chegar em breve. O primeiro rescindiu contrato com o Cerro Porteño e por já ter conversas anteriores com o São Paulo, ficou próximo de ser anunciado. No caso do lateral chileno, o agente dele, André Cury, afirmou nesta terça-feira que o Cruzeiro já liberou o jogador para firmar o contrato de empréstimo por uma temporada.