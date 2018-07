São Paulo volta aos treinos em meio a indefinições no elenco

Três dias após ser eliminado nas semifinais do Campeonato Paulista pelo Corinthians, o São Paulo volta aos treinos nesta quarta-feira, para retomar os trabalhos visando a sequência da temporada. Entre as prioridades de Rogério Ceni está o acerto na bola parada defensiva.

Com tempo de sobra para trabalhar, já que tem partida apenas no dia 11 de maio contra o Defensa Y Justicia, o treinador deve adotar um ritmo de treinos semelhante ao da pré-temporada. Ao mesmo tempo em que busca ajustar a equipe, Ceni aproveitará os dias sem jogos para avaliar quem segue no elenco. Na visão do treinador, é necessário fazer uma redução no grupo que atualmente é de 33 atletas.

Fora do Estadual e da Copa do Brasil, o São Paulo tem pela frente apenas as disputas do Campeonato Brasileiro e da Copa Sul-Americana. Entre as saídas mais prováveis estão as de João Schmidt, que assinou um pré-contrato com o Atalanta da Itália e Chávez, que está emprestado pelo Boca Juniors e não tem sido muito aproveitado.

Já nesta quarta-feira, Shaylon, Léo Natel, Lucas Perri, Lucas Fernandes e Éder Militão descem para a categoria Sub-20, para reforçar a equipe nas oitavas de final da Copa do Brasil. O São Paulo tem pela frente o Vasco, às 17h, no Morumbi. Na ida, os cariocas levaram a melhor e venceram por 1 a 0.