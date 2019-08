São Paulo volta às atividades após jogo-treino e poupa o goleiro Tiago Volpi

O São Paulo voltou a treinar na manhã desta quinta-feira, mas sem a presença do goleiro Tiago Volpi. Um dia depois de ser derrotado pelo Nacional em jogo-treino, o elenco trabalhou no CT da Barra Funda sem a presença do jogador, que foi poupado por sentir dores nas coxas, mas contou com o retorno do zagueiro Anderson Martins, recuperado de tendinite na coxa direita.

A equipe são-paulina fez um treino em campo reduzido sob o comando do técnico Cuca. Apesar da ausência, Volpi não preocupa a comissão técnica e deve voltar ao trabalho já nos próximos dias. O goleiro realizou trabalhou apenas na academia. Quem também ficou fora da atividade foi o atacante Antony, em recuperação de dores no joelho esquerdo por ter levado uma pancada no sábado, contra o Fluminense.

A manhã de quinta contou com também com o volante Willian Farias em campo, já livre de uma mialgia. Rojas e Pablo continuam lesionados, assim como o meia Liziero. O jogador teve uma grave lesão no joelho em maio e tem feito apenas atividades físicas leves e de fortalecimento. O retorno dele ainda não tem previsão.

O time do técnico Cuca não tem compromisso no próximo fim de semana. Pelo calendário do Campeonato Brasileiro, o São Paulo enfrentaria o Athletico-PR, mas como o clube viaja ao Japão, a partida foi adiada. Como é o atual campeão da Copa Sul-Americana, a equipe rubro-negra enfrenta na próxima semana o Shonan Bellmare, campeão da Copa da Liga Japonesa, pela decisão da Levain Cup, novo nome da antiga Copa Suruga.

Bora rever os gols de Fluminense 1x2 São Paulo pelas lentes da #SPFCtv? Comenta aí, Reinaldo! pic.twitter.com/fkMZFoZLc9 — São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 28, 2019

Por isso, o próximo compromisso do São Paulo será apenas em 10 de agosto, no Morumbi, quando recebe o Santos. Até lá a equipe continuará com a rotina de treinos no CT da Barra Funda. A equipe volta ao trabalho na tarde de sexta-feira, depois tem uma nova atividade no sábado. O elenco ganha folga no domingo e se reapresenta na segunda-feira.