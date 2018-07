São Paulo volta para 'casa' na partida contra o Capivariano

Não será um reencontro pleno, já que o Morumbi ainda está fechado para reformas, mas o São Paulo faz nesta quarta-feira, às 19h30, contra o Capivariano, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, pela segunda rodada, a sua estreia como mandante no Campeonato Paulista. Após a boa vitória sobre o Penapolense, o time tricolor busca adquirir ritmo antes da estreia na Copa Libertadores, no próximo dia 18.

Até o primeiro jogo na competição continental - que será contra o vencedor de Corinthians e Once Caldas, da Colômbia, como visitante - restam quatro partidas para fazer os ajustes que se mostram necessários. O foco de maior atenção está nas laterais, que ainda oferecem muito espaço ao adversário.

"Temos de usar essas partidas para ganhar entrosamento e conhecimento. Cada jogo temos um aprendizado e precisamos evoluir para chegar bem na Libertadores", disse o lateral-direito Bruno, que desta vez não terá a companhia do lateral-esquerdo Carlinhos - fora por um trauma no joelho esquerdo.

Quem também não joga é Souza, ainda em recuperação de uma pancada na canela esquerda. Maicon fica com a vaga. Paulo Henrique Ganso, recuperado de fadiga muscular, volta. A dúvida é sobre quem sai. Se o técnico Muricy Ramalho quiser recuperar o esquema de 2014, Thiago Mendes vai para o banco de reservas. Caso opte pela velocidade, é Alan Kardec quem deve dar adeus ao time.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO x CAPIVARIANO

SÃO PAULO: Rogério Ceni; Bruno, Rafael Toloi, Edson Silva e Reinaldo; Denilson, Maicon, Ganso e Michel Bastos; Alan Kardec (Thiago Mendes) e Luis Fabiano. Técnico: Muricy Ramalho.

CAPIVARIANO: Douglas; Régis, Fernando Lombardi, Marllon e Airton; Everton Dias, Wigor, Ailton e Antonio Flávio; Francis e Romão. Técnico: Ivan Baitello.