'São Paulo voltou a jogar bem', comemora Crespo após vitória no Morumbi

O técnico Hernán Crespo saiu do estádio do Morumbi duplamente satisfeito com a vitória do São Paulo sobre o Atlético Goianiense neste domingo, por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro. A primeira razão foi o alívio que a vitória trouxe para a situação na tabela. A equipe conseguiu se distanciar da zona do rebaixamento depois de começar a rodada com apenas um ponto de vantagem. O outro motivo de satisfação foi o retorno do bom futebol, na visão do treinador.

“Os pontos mais positivos são que o São Paulo voltou a jogar bem, a ter o prazer de jogar um bom futebol. Acredito que fizemos um grande primeiro tempo, ótimo. No segundo tempo tivemos a possibilidade de aumentar o placar”, afirmou o treinador em entrevista coletiva.

Crespo reconhece que a equipe teve dificuldades quando o rival diminuiu a vantagem para 2 a 1 aos 25 minutos do segundo tempo. “Talvez a vontade de ganhar esse jogo tenha complicado a gente com o 2 a 1, mas se devo falar exclusivamente do jogo, São Paulo mereceu ganhar, talvez mais tranquilamente, por um placar maior”, disse o treinador argentino.

Com boa movimentação de Nestor, Liziero e Luan, que tiveram liberdade para se aproximar dos atacantes Luciano e Rigoni, o São Paulo dominou o rival. Crespo também teve mais opções para escalar o time e promoveu a estreia de Jonathan Calleri, aos 33 do segundo tempo. Com o resultado, o São Paulo se equilibra emocionalmente para o próximo jogo, diante do América-MG, quarta-feira, também no Morumbi.

“Todo jogo sempre tem um defeito, uma situação particular. Hoje pode ter sido uma pequena distração, talvez outro dia vai ser a bola parada. Sempre quando você tem um jogo, dificilmente tem um jogo perfeito, sempre temos situações para corrigir. Mas, acredito que quando há a possibilidade de ganhar, a percepção de tudo é muito mais fácil”, concluiu o treinador.