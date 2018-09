São Paulo x América-MG: 21 mil ingressos vendidos para sábado

O São Paulo anunciou na tarde desta quarta que 21 mil ingressos já foram vendidos para o duelo deste sábado, contra o América-MG, às 16h, no Morumbi, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os valores variam de R$ 35 (arquibancadas) a R$ 190 (setor Morumbi Premium). Ainda há entradas para todos os setores.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site Total Acesso ou em pontos físicos (onde não são comercializados bilhetes para as arquibancadas) listados abaixos:

Ginásio do Ibirapuera: Rua Manuel da Nóbrega, 1.361 - São Paulo. - Horário - 11hs às 17hs.

Estádio Conde Rodolfo Crespi - Juventus: Rua Javari , 117 – Mooca - SP - Horário - 11hs às 17hs.

Estádio Anacleto Campanella: Rua Walter Tomé, 64 – São Caetano. - Horário - 11hs às 17hs.

Estádio do Morumbi:

Bilheteria 01 (proprietários de cativas vermelha e azul).

Bilheteria 03 (venda torcedor comum somente cadeiras).

Bilheteria Gerencia Social (atendimento sócio do clube e proprietários de cativas vermelha e azul).

Com média de 37.320 torcedores por jogo como mandante neste Brasileirão, o São Paulo tem a segunda melhor dentre os 20 participantes da Série A. Apenas o Flamengo (47.050) leva vantagem. As últimas seis apresentações do time em seu estádio contaram com mais de 40 mil pessoas, incluindo a vitória sobre o Bahia (1 a 0), na penúltima rodada, que levou 43.550 tricolores à casa são-paulina.

Líder com 50 pontos, o São Paulo tem um de vantagem na tabela sobre o Internacional. Os gaúchos jogarão no dia seguinte ao confronto tricolor: visitam o Corinthians, em Itaquera.