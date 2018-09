São Paulo x América-MG: horário, onde assistir e o que está em jogo

São Paulo e América-MG se enfrentam neste sábado, às 16h, no Morumbi, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o time paulista vem de um empate (0 a 0) fora de casa com o Santos que o reconduziu à liderança, os mineiros perderam para o Botafogo (1 a 0), no Rio, e estacionaram na zona intermediária da tabela: em 12º lugar, com 30 pontos.

Na TV, a partida será transmitida apenas por Pay-Per-View, mas você pode acompanhar o lance a lance feito pelo ESTADO neste link. O duelo pode significar a chance da equipe de Diego Aguirre de abrir quatro pontos de vantagem sobre o Internacional, que só joga domigo, contra o Corinthians, em Itaquera. No lado do time treinado por Adilson Batista, a distância em relação à zona do rebaixamento (apenas três pontos) preocupa, por isso, a meta é voltar a Belo Horizonte com um empate na bagagem.

Apesar dos 20 pontos que separam as duas equipes na tabela atualmente, as campanhas de ambas no returno vêm sendo bem parecidas. O São Paulo somou nove pontos nos seis confrontos realizados: venceu dois, empatou três e perdeu um. O América-MG tem oito pontos na segunda metade da competição, com duas vitórias, dois empates e duas derrotas.

Veja as prováveis escalações para o duelo deste sábado:

SÃO PAULO: Sidão; Régis, Arboleda, Anderson Martins e Edimar; Jucilei, Hudson e Nenê; Everton Felipe (Rodrigo Caio), Diego Souza e Reinaldo. Técnico: Diego Aguirre.

AMÉRICA-MG: João Ricardo; Aderlan, Messias, Matheus Ferraz e Carlinhos; Leandro Donizete, David e Juninho; Gerson Magrão, Ruy e Wesley Pacheco. Técnico: Adilson Batista.