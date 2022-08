São Paulo aposta nos 'laterais garçons' contra o América-MG para ir à semifinal da Copa do Brasil

O São Paulo conta com a precisão dos passes e cruzamentos de seus laterais para conseguir a classificação à semifinal da Copa do Brasil, contra o América-MG, nesta quinta-feira, às 21h, no Independência. Vinte e duas das 58 assistências dos jogadores do time em 2022 saíram dos pés de atletas da posição, cerca de 38% do total: Reinaldo (sete), Igor Vinícius (seis), Wellington (quatro), Rafinha (quatro) e João Moreira (um). Tanto Reinaldo como Igor Vinícius serão titulares para a partida. O primeiro negocia sua renovação de contrato enquanto o segundo assinou um novo vínculo até 2025, na última terça-feira.

O São Paulo venceu o América-MG na ida por 1 a 0, no Morumbi, e quer seguir vivo no sonho de vencer o inédito título da Copa do Brasil. Avançar de fase também será importante para os cofres do clube. Os classificados à semifinal do torneio embolsam R$ 8 milhões em premiação.

Leia Também Álbum de figurinhas da Copa do Catar 2022: saiba tudo sobre a publicação da Panini

A principal dúvida da escalação do São Paulo é no gol. Felipe Alves não poderá atuar pois já disputou a atual edição pelo Juventude. O técnico Rogério Ceni aguarda avaliação do departamento médico para saber se poderá contar com Jandrei, que treinou junto aos companheiros de posição na última segunda-feira e viajou com a delegação. O jovem Thiago Couto é a outra opção para o gol.

"O Felipe não pode jogar na partida em Minas e vamos trabalhar com o Jandrei até quarta. Se não conseguir atuar, entra o Thiago Couto. Mas vamos ver como o Jandrei vai estar para ver a possibilidade real dele atuar", analisou o treinador.

Rogério Ceni tem buscado equilibrar o São Paulo em meio à disputa de três competições. A equipe também está na semifinal da Copa Sul-Americana e ocupa a 10ª posição do Campeonato Brasileiro. Ao longo do ano, o treinador sofreu com muitos jogadores lesionados e precisou se desdobrar para montar times competitivos em todas as frentes. No total, Ceni já mandou 42 atletas a campo neste ano. Se a colocação no Brasileirão está longe de ser a ideal, o bom desempenho nas copas é motivo de satisfação.

Liderado pelo técnico Vagner Mancini, o América-MG vem de quatro vitórias seguidas no Brasileirão e sua última derrota foi justamente para o São Paulo, no Morumbi, pela Copa do Brasil. "A gente tem que ter toda a atenção do mundo. Esse jogo vai ser decidido nos detalhes", disse Luciano ao analisar o confronto.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG: Cavichioli; Cáceres, Maidana, Lucas Kal e Danilo Avelar; Matheusinho, Benítez e Juninho; Everaldo, Henrique Almeida e Pedrinho. Técnico: Vagner Mancini.

SÃO PAULO: Thiago Couto (Jandrei); Diego Costa, Miranda e Léo; Igor Vinicius, Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes (Patrick) e Reinaldo; Luciano e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

ÁRBITRO - Braulio da Silva Machado.

HORÁRIO - 21h.

LOCAL - Independência.

TV - Sportv e Premiere.