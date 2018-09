São Paulo x América-MG: venda de ingressos começa nesta noite

O São Paulo anunciou como funcionará a venda de ingressos para seu próximo compromisso como mandante, dia 22, contra o América-MG. A partida será no sábado à tarde, no Morumbi.

Sócios-torcedores poderão adquirir entradas já a partir das 22h desta quinta-feira. Já a comercialização para o público em geral terá início na segunda-feira (17), a partir das 10h. Os valores variam de R$ 35 a R$ 190.

Com média de 37.320 torcedores por jogo como mandante neste Campeonato Brasileiro, o São Paulo tem a segunda melhor dentre os 20 participantes da Série A. Apenas o Flamengo (47.050) leva vantagem.

As últimas seis apresentações do vice-líder em seu estádio contaram com mais de 40 mil pessoas, incluindo a vitória sobre o Bahia (1 a 0), na última rodada, que levou 43.550 tricolores à casa são-paulina.

