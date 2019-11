São Paulo x Athletico-PR: saiba como ver ao vivo a partida

São Paulo e Athletico-PR se enfrentam neste domingo, às 16h (horário de Brasília), no Morumbi, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo por TV Globo e Premiere. O Estado também faz o tempo real do jogo.

O São Paulo está em quinto lugar do Brasileirão, com 52 pontos. O Athletico-PR aparece na sétima colocação, com 47 pontos, mas já está garantido na Libertadores por ter conquistado a Copa do Brasil.

Últimos jogos do São Paulo

07/11 - São Paulo 0 x 2 Fluminense (Campeonato Brasileiro)

02/11 - Chapecoense 0 x 3 São Paulo (Campeonato Brasileiro)

30/10 - Palmeiras 3 x 0 São Paulo (Campeonato Brasileiro)

27/10 - São Paulo 2 x 0 Atlético-MG (Campeonato Brasileiro)

20/10 - São Paulo 1 x 0 Avaí (Campeonato Brasileiro)

Últimos jogos do Athletico-PR

06/11 - Athletico-PR 0 x 0 Cruzeiro (Campeonato Brasileiro)

03/11 - Athletico-PR 1 x 0 CSA (Campeonato Brasileiro)

31/10 - Internacional 1 x 1 Athletico-PR (Campeonato Brasileiro)

27/10 - Athletico-PR 4 x 1 Goiás (Campeonato Brasileiro)

20/10 - Athletico-PR 1 x 1 Palmeiras (Campeonato Brasileiro)