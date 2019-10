São Paulo x Atlético-MG: saiba onde ver ao vivo o jogo do Campeonato Brasileiro

O São Paulo recebe o Atlético-MG neste domingo, às 16h, no Morumbi, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será transmitido ao vivo por TV Globo e Premiere. O Estado fará tempo real da partida.

O São Paulo é o quarto colocado, com 46 pontos. Já o Atlético-MG está em 12º lugar, com 35 pontos. O jogo marcará o reencontro de clube tricolor com Vagner Mancini, que era coordenador técnico e virou treinador da equipe mineira.

Últimos jogos do São Paulo:

20/10 - São Paulo 1 x 0 Avaí (Campeonato Brasileiro)

16/10 - Cruzeiro 1 x 0 São Paulo (Campeonato Brasileiro)

13/10 - São Paulo 1 x 0 Corinthians (Campeonato Brasileiro)

9/10 - Bahia 0 x 0 São Paulo (Campeonato Brasileiro)

5/10 - São Paulo 2 x 1 Fortaleza (Campeonato Brasileiro)

Últimos jogos do Atlético-MG:

20/10 - Atlético-MG 2 x 0 Santos (Campeonato Brasileiro)

16/10 - CSA 2 x 2 Atlético-MG (Campeonato Brasileiro)

13/10 - Atlético-MG 1 x 4 Grêmio (Campeonato Brasileiro)

10/10 - Flamengo 3 x 1 Atlético-MG (Campeonato Brasileiro)

6/10 - Palmeiras 1 x 1 Atlético-MG (Campeonato Brasileiro)