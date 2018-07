São Paulo aposta na volta de Calleri para receber o Atlético-PR

A volta de Calleri dá ao São Paulo a esperança de maior produção ofensiva para enfrentar o Atlético-PR, neste sábado, às 21h, no Morumbi. Com apenas cinco gols em seis rodadas do Campeonato Brasileiro, o time precisará melhorar o ataque para deixar o sexto lugar e subir na tabela.

O atacante argentino é o artilheiro do time no ano com 12 gols e ficou fora por quatro rodadas, atrapalhado por dores musculares e uma ida à Europa para tirar passaporte. "Estou de volta e com muita vontade para tentar ajudar a equipe. Quero muito poder atuar no Morumbi de novo e rever a torcida", disse.

A presença dele é a única novidade em comparação ao time que bateu o Cruzeiro no último domingo. O técnico Edgardo Bauza vai ter a chance de avaliar como Calleri vai se entrosar com Ytalo, atacante que vai atuar posicionado como armador, no lugar de Ganso.

O jogador argentino começa a viver os últimos momentos no clube. No mês que vem, ao fim da disputa da Copa Libertadores, o responsável por quase 30% dos gols do São Paulo em 2016 deve se transferir para o futebol europeu.

O técnico argentino afirmou ontem que não chega a ficar preocupado com a baixa produção ofensiva da equipe. Para Bauza, é mais importante conseguir a vitória do que mostrar um futebol convincente e de grandes placares.

"O que me interessa é ganhar. Se for de meio a zero está tudo bem. São três pontos, não tem problema", disse Bauza, que afirmou estar acostumado a críticas sobre ao rendimento ofensivo. "Eu já era mal interpretado antes. Trabalho dessa forma e conquistei a Libertadores duas vezes. Isso não me importa. Quero uma equipe competitiva", afirmou.

Desfalcado por algumas lesões e convocações para a Copa América Centenário, o São Paulo tem como trunfos para subir na classificação a oportunidade de jogar por duas rodadas seguidas no Morumbi contra Atlético-PR e Vitória, times ainda sem vitórias como visitantes no Campeonato Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X ATLÉTICO-PR

SÃO PAULO: Denis; Bruno, Maicon, Lugano e Matheus Reis; João Schmidt e Thiago Mendes; Kelvin, Ytalo e Centurion; Calleri. Técnico: Edgardo Bauza.

ATLÉTICO-PR: Weverton; Léo, Thiago Heleno, Wanderson e Sidcley; Otávio, Deivid e Vinícius; Ewandro, Nikão e Walter. Técnico: Paulo Autori.

Juiz: Anderson Daronco (RS)

TV: Pay-per-view

Local: Morumbi

Horário: 21h

Ao vivo: estadao.com.br/e/saopaulovivo