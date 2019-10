São Paulo x Avaí: saiba onde assistir ao vivo o jogo do Brasileirão

O São Paulo recebe o Avaí neste domingo, às 16h, no Morumbi, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será transmitido ao vivo por TV Globo (para São Paulo) e Premiere. O Estado fará tempo real da partida.

LEIA TAMBÉM > Juanfran deve desfalcar o São Paulo na partida contra o Avaí

O São Paulo é o quinto colocado do Brasileirão, com 43 pontos, e tenta entrar no G-4. Já o Avaí está na zona de rebaixamento: em 19º lugar, com 17 pontos, nove atrás do primeiro time fora da degola.

Últimos jogos do São Paulo:

16/10 - Cruzeiro 1 x 0 São Paulo (Campeonato Brasileiro)

13/10 - São Paulo 1 x 0 Corinthians (Campeonato Brasileiro)

9/10 - Bahia 0 x 0 São Paulo (Campeonato Brasileiro)

5/10 - São Paulo 2 x 1 Fortaleza (Campeonato Brasileiro)

28/9 - Flamengo 0 x 0 São Paulo (Campeonato Brasileiro)

Últimos jogos do Avaí:

17/10 - Avaí 0 x 2 Internacional (Campeonato Brasileiro)

13/10 - Ceará 1 x 0 Avaí (Campeonato Brasileiro)

10/10 - Avaí 0 x 0 Vasco (Campeonato Brasileiro)

6/10 - CSA 3 x 1 Avaí (Campeonato Brasileiro)

30/09 - Avaí 0 x 2 Bahia (Campeonato Brasileiro)