São Paulo x Bahia: 20 mil ingressos vendidos para sábado

O São Paulo anunciou nesta quinta-feira que 20 mil ingressos já foram vendidos para a partida de sábado, contra o Bahia, às 19h, no Morumbi. O time de Diego Aguirre buscará se reabilitar da derrota sofrida para o Atlético-MG (1 a 0), na quarta-feira, que resultou na perda da liderança do Campeonato Brasileiro graças à combinação do resultado do jogo do Internacional, que derrotou o Flamengo (2 a 1), no Beira-Rio.

Com média de 36.753 torcedores por jogo como mandante neste Nacional, o São Paulo tem a segunda melhor dentre os 20 participantes da Série A. Apenas o Flamengo (48.555) leva vantagem.

As últimas cinco apresentações do agora vice-líder em seu estádio contaram com mais de 40 mil pessoas, incluindo o empate com o Fluminense (1 a 1), no último domingo, que levou 49.348 tricolores à casa são-paulina.

Confira o público de cada uma dessas partidas:

2/9 - São Paulo 1 x 1 Fluminense: 49.348.

26/8 - São Paulo 1 x 0 Ceará: 57.323.

19/8 - São Paulo 2 x 0 Chapecoense: 41.075.

5/8 - São Paulo 2 x 1 Vasco: 53.437.

21/7 - São Paulo 3 x 1 Corinthians: 58.624 (recorde do clube no ano).