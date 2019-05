São Paulo x Bahia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo pelo Brasileirão

O São Paulo recebe o Bahia neste domingo, às 11h (horário de Brasília), no Morumbi, pela 11ª rodada do Brasileirão. O jogo será a prévia do confronto entre as duas equipes pelas oitavas de final Copa do Brasil.

São Paulo x Bahia terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere e é possível assistir online pelo site e aplicativo Premiere. O Estado fará minuto a minuto do jogo.

Escalações de São Paulo x Bahia

São Paulo: Tiago Volpi; Igor Vinícius, Bruno Alves, Walce e Reinaldo; Hudson, Tchê Tchê e Liziero; Everton, Antony e Toró.

Bahia: Douglas; Ezequiel, Lucas, Ernando e Moisés; Douglas, Elton e Gregore; Artur, Rogério e Gilberto.

A equipe paulista está em terceiro lugar na tabela, com os mesmos dez pontos que os rivais Palmeiras e Santos. Já o time nordestino tem oito pontos e ocupa a oitava colocação.

Invicto, o São Paulo vem de vitória sobre o Fortaleza no Castelão. O Bahia, por sua vez, perdeu para o Athletico-PR na rodada passada em Curitiba.