São Paulo x Bahia: onde assistir e horário do jogo pela Copa do Brasil

São Paulo e Bahia iniciam nesta quarta-feira as oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo de ida acontecerá às 21h30 (horário de Brasília), no Morumbi. A volta será realizada na próxima quarta, dia 29, às 21h30, na Arena Fonte Nova.

TRANSMISSÃO DE SÃO PAULO X BAHIA?

São Paulo x Bahia terá transmissão ao vivo pela TV Globo (para todo o Brasil, exceto Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro), SporTV e Premiere. É possível assistir online pelos sites e aplicativos dos canais e o Estado fará tempo real da partida.

As equipes se enfrentaram no último domingo, pela quinta rodada do Brasileirão. No Morumbi, São Paulo e Bahia ficaram no empate sem gols.

No São Paulo, Cuca deve promover algumas mudanças por conta da sequência de cinco jogos em 15 dias. Uma é certa: Liziero sofreu uma entorse no tornozelo direito no domingo e só volta após a Copa América. Hernanes e Antony devem ser poupados.

Já o Bahia terá uma mudança confirmada. Artilheiro da equipe em 2019, com 14 gols, Gilberto terá de cumprir suspensão. Fernandão é a opção para assumir o comando de ataque da equipe.

SÃO PAULO X BAHIA - ESCALAÇÃO

São Paulo: Tiago Volpi; Hudson, Bruno Alves, Walce e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê e Nenê (Igor Gomes); Everton (Antony), Toró e Alexandre Pato. Técnico: Cuca.

Bahia: Douglas; Nino Paraíba, Ernando, Lucas Fonseca e Moisés; Gregore, Elton e Douglas Augusto; Artur, Élber e Fernandão. Técnico: Roger Machado.