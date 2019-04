São Paulo x Botafogo: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

São Paulo e Botafogo se enfrentam neste sábado, às 16h30 (horário de Brasília), no Morumbi, na abertura do Brasileirão 2019.

Onde assistir São Paulo x Botafogo?

A partida será transmitida pelo canal Premiere Futebol Clube. O Estadão também fará minuto a minuto do jogo.

A grande novidade do São Paulo será a reestreia de Alexandre Pato, que teve boa passagem pelo clube em 2014. Com a ausência de Pablo, que se recupera de uma cirurgia na coluna, o atacante assume a posição de centroavante. Antony e Everton permanecem no time principal.

Os volantes Luan e Liziero estão com um estiramento no músculo posterior da coxa e desfalcam a equipe. Hudson deve voltar ao meio campo, jogando ao lado de Tchê Tchê, que deve fazer sua estreia com a camisa são-paulina. Vitor Bueno será opção para o segundo tempo.

O Botafogo vai promover a estreia do técnico Eduardo Barroca no time profissional. Ele já comandou as categorias de base do clube.