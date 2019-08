São Paulo x Ceará: onde assistir ao vivo, horário e escalações

São Paulo e Ceará se enfrentam neste domingo, às 16h (horário de Brasília), no Morumbi, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marcará as estreias de Daniel Alves e Juanfran, que foram regularizados nesta semana e devem ser titulares da equipe tricolor.

LEIA TAMBÉM > Tabela do Brasileirão

O São Paulo inicia a rodada na quinta colocação, com 24 pontos. O time tem um jogo a menos no campeonato que será disputado na quarta-feira, contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada. O Ceará, por sua vez, tem 20 pontos e está em nono lugar.

ONDE ASSISTIR

O duelo entre São Paulo e Ceará será transmitido pela TV Globo e pelo Premiere. O Estado vai fazer tempo real do jogo.

ESCALAÇÕES

SÃO PAULO: Tiago Volpi, Juanfran, Bruno Alves, Anderson Martins e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê e Daniel Alves; Antony, Everton (Alexandre Pato) e Raniel. Técnico: Cuca.

CEARÁ: Diogo Silva; Samuel Xavier, Valdo, Luiz Otávio e João Lucas (Cristovam); Fabinho, Ricardinho, Thiago Galhardo e Lima; Leandro Carvalho, Felippe Cardoso. Técnico: Enderson Moreira.

HORÁRIO

O jogo está marcado para as 16h, horário de Brasília, no Morumbi.

ÚLTIMOS JOGOS DO SÃO PAULO

O São Paulo vem de três vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. Após a parada para a Copa América, a equipe não perdeu: conquistou dez pontos dos 12 disputados. Na rodada passada, o time venceu o Santos por 3 a 2.

ÚLTIMOS JOGOS DO CEARÁ

O Ceará também chega embalado para o confronto. Na rodada passada, a equipe goleou a Chapecoense por 4 a 1, no Castelão. Antes, já havia derrotado o rival Fortaleza por 2 a 1.