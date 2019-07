São Paulo x Chapecoense: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Brasileirão

São Paulo e Chapecoense se enfrentam nesta segunda-feira, às 11h (de Brasília), no estádio do Morumbi, no encerramento da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

LEIA TAMBÉM > Empresa responsável pelos refletores do Morumbi se defende de críticas

São Paulo e Chapecoense terá transmissão ao vivo pelos canais SporTV e Premiere, que também vão exibir a partida pelos seus sites e aplicativos. O Estado vai fazer minuto a minuto da partida.

Escalação do São Paulo

Tiago Volpi, Hudson, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê e Hernanes; Antony, Alexandre Pato e Raniel. Técnico: Cuca.

Escalação da Chapecoense

Tiepo; Eduardo, Gum, Douglas e Bruno Pacheco; Amaral, Márcio Araújo, Camilo e Diego Torres; Alan Ruschel e Everaldo. Técnico: Ney Franco.

O São Paulo vem de empate com o Palmeiras no último fim de semana e inicia a 11ª rodada na nona colocação, com 15 pontos. A Chapecoense vem de derrota para o Atlético-MG e está na zona de rebaixamento: 18º lugar, com oito pontos.

Em relação ao clássico da décima rodada, o São Paulo deve ter apenas uma mudança na equipe: Raniel na vaga de Pablo, que lesionou o tornozelo direito. Na Chapecoense, o técnico Ney Franco esboçou a equipe com o volante Amaral no lugar do atacante Arthur Gomes.