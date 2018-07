São Paulo x Corinthians na Recopa tem entrada a R$ 10

SÃO PAULO - O São Paulo iniciou nesta segunda-feira, via internet, a venda de ingressos para a primeira partida da final da Recopa Sul-Americana, que vai acontecer no Morumbi, no dia 3 de julho (quarta-feira da próxima semana), quando a equipe recebe o Corinthians. As entradas variam de R$ 5 a R$ 140.

Mantendo a ação que começou no Brasileirão do ano passado, o Morumbi terá novamente o "setor família", na antiga arquibancada amarela. Ali os ingressos custam R$ 10, com a meia-entrada saindo a R$ 5. Como comparação, a arquibancada laranja, que fica no setor oposto, tem ingressos a R$ 50.

As vendas começaram já nesta segunda-feira pela internet e tanto a arquibancada amarela quanto a vermelha têm venda exclusiva pela web. As demais, com exceção do setor térreo Visa (R$ 100) terão ingressos à venda em postos físicos de venda apenas a partir da próxima segunda-feira caso ainda restem entradas.

No total foram colocados à venda 61.951 mil ingressos, que também serão comercializados no Morumbi, no Canindé, na Rua Javari e no Clube Floresta de Osasco. Para os sócios-torcedores as vendas haviam começado no último dia 14.