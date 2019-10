São Paulo x Corinthians: onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

São Paulo e Corinthians se enfrentam neste domingo, às 18h, no estádio do Morumbi, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico é uma briga direta por uma vaga ao G-4 da competição. O time tricolor é o quinto colocado com 40 pontos, três a menos do que o Corinthians, que está em quarto.

A partida terá transmissão do Premiere. O Estado acompanhará o jogo em tempo real. As duas equipes chegam para duelo após fracas apresentações. O São Paulo ficou no 0 a 0 com o Bahia, fora de casa, e o Corinthians empatou com o Athletico-PR por 2 a 2 na Arena em Itaquera.

Últimos jogos do São Paulo (todos pelo Brasileirão):

10/10 - Bahia 0 x 0 São Paulo

5/10 - São Paulo 2 x 1 Fortaleza

28/9 - Flamengo 0 x 0 São Paulo

25/9 - São Paulo 0 x 1 Goiás

21/9 - Botafogo 1 x 2 São Paulo

Últimos jogos do Corinthians: