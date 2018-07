São Paulo x Corinthians pela Copinha será quinta, em Limeira

Atualizada às 13h05

A Federação Paulista de Futebol anunciou na manhã desta quarta-feira a tabela das semifinais da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que vai contar com o "Trio de Ferro" da capital. O clássico entre São Paulo e Corinthians vai ser em Limeira, enquanto o Palmeiras jogará contra o Botafogo-SP em Barueri. As duas partidas serão na quinta-feira.

O Palmeiras vinha jogando em Limeira, cidade localizada 150 quilômetros a noroeste da capital paulista, e a sede agradou tanto que receberá o clássico da semifinal, às 21 horas.

O local, porém, ainda não podia receber partidas importantes até a manhã desta quarta-feira, quando o Corpo de Bombeiro emitiu um laudo de liberação. Pela primeira vez nesta edição um jogo terá cobrança de ingressos, com R$ 10 para a arquibancada e R$ 30 para as cadeiras. O esquema de policiamento também terá atenção especial e uma reunião na tarde desta quarta vai definir detalhes da operação.

O Corinthians, que jogava em Barueri, vai para Limeira e deixa a sua sede até aqui. Lá, na Arena Barueri, o time alviverde vai enfrentar o Botafogo de Ribeirão Preto, surpresa do torneio. O jogo tem início previsto para as 18h30 de quinta-feira.

Com pelo menos um time grande garantido na final de domingo, a decisão deverá mesmo ocorrer no Pacaembu. O Corinthians conquistou seu último título em 2012 e foi vice no ano passado, perdendo do Santos. O São Paulo não ganha a Copinha desde 2010, enquanto Palmeiras vai atrás de um título inédito.