São Paulo x Cruzeiro já tem 30 mil ingressos vendidos

O São Paulo deve ter casa cheia no jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores, na próxima quarta-feira, contra o Cruzeiro. Até o início da noite desta sexta, 30.588 ingressos já haviam sido vendidos para a partida no Morumbi. A carga total de entradas para o confronto decisivo é de 58.337 bilhetes.

O ingresso mais barato é para a arquibancada laranja, que sai a R$ 50. Já a arquibancada azul e o setor térreo vermelho custam R$ 70. A cadeira laranja e a amarela estão sendo vendidas a R$ 90 e o setor premium é o mais caro, a R$ 160. Para todos os setores há a possibilidade de meia-entrada.

Nos bilhetes que são vendidos pela internet (www.futebolcard.com/spfc), o torcedor são-paulino conta com uma promoção, que oferece desconto de 50% no valor do ingresso. Assim, as entradas para a arquibancada amarela custam R$ 25, a cadeira superior R$ 45 e setor térreo R$ 60.

A comercialização continua neste sábado no Morumbi e nos postos de venda. No próprio estádio, o horário de funcionamento das bilheterias é das 10 às 17 horas. No dia do jogo, as vendas seguem até o início da partida.