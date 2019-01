São Paulo x Cruzeiro: onde assistir ao vivo o jogo pelas quartas da Copinha

São Paulo e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Municipal Doutor Ademar Pereira de Barros, em Araraquara, pelas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O vencedor do confronto fará a semifinal da competição contra o ganhador de Guarani x Figueirense, que também jogam nesta quinta-feira, às 19h15.

São Paulo x Cruzeiro terá a transmissão da SporTV, ESPN Brasil e Rede Vida, além de acompanhamento em tempo real do Estado. As duas equipes chegaram nas quartas de final sem sustos em seus compromissos nas oitavas de final. O time paulista bateu o Mirassol por 3 a 0 e o Cruzeiro goleou o Rio Preto Por 6 a 0. Relembre como as duas equipes chegaram nas quartas de final da competição.

Resultados dos jogos do Cruzeiro

Mirassol 0 x 3 São Paulo (oitavas)

Ferroviária 0 x 2 São Paulo (terceira fase)

Rio Claro 0 x 3 São Paulo (segunda fase)

Ferroviária 2 x 2 São Paulo (terceira rodada da fase de grupos)

Serra 0 x 3 São Paulo (segunda rodada da fase de grupos)

São Paulo 7 x 2 Holanda-AM (primeira rodada da fase de grupos)

Resultados dos jogos do São Paulo

Rio Preto 0 x 6 Cruzeiro (oitavas)

Cruzeiro 3 x 0 Marília (terceira fase)

Cruzeiro 1 (5) x 1 (3) Sport (segunda fase)

Marília 0 x 2 Cruzeiro (terceira rodada da fase de grupos)

Linense 1 x 1 Cruzeiro (segunda rodada da fase de grupos)

Cruzeiro 3 x 0 Babaçu (primeira rodada da fase de grupos)