São Paulo x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, horário e escalações

São Paulo e Cruzeiro se enfrentam no Morumbi, às 19h desde domingo, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro tendo frente a frente uma equipe pressionada para voltar a vencer e tentar entra no G-4 contra um time que espera apenas cumprir tabela e terminar o ano com bons resultados.

São Paulo x Cruzeiro terá a transmissão do Premiere e acompanhamento em tempo real do Estado. O São Paulo inicia a rodada com 49 pontos e na quinta colocação, enquanto os mineiros aparecem em sétimo, com 49. A diferença, porém, é que o clube mineiro conquistou a Copa do Brasil e por isso já tem vaga assegurada na próxima edição da Copa Libertadores.

Em mais um confronto direto pela Libertadores, o São Paulo não passou de um empate por 1 a 1 com o Grêmio na rodada passada, em jogo disputado no Morumbi. Já o Cruzeiro derrotou o Corinthians por 1 a 0, no reencontro entre os dois clubes que decidiram a Copa do Brasil.

Escalações de São Paulo x Cruzeiro

São Paulo: Jean; Bruno Peres, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Jucilei, Hudson, Helinho, Nenê e Everton; Tréllez. Técnico: Andre Jardine.

Cruzeiro: Fábio; Edilson, Manoel, Léo e Egídio; Henrique, Ariel Cabral, Robinho, Mancuello e David; Barcos.Técnico: Sidnei Lobo.