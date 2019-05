São Paulo x Cruzeiro: onde assistir e escalações do jogo pelo Brasileirão

São Paulo e Cruzeiro se enfrentam neste domingo, às 16h (horário de Brasília), pela sétima rodada do Brasileirão. A partida acontecerá no Pacaembu, já que o Morumbi está à disposição da Conmebol para a realização da Copa América.

Transmissão de São Paulo x Cruzeiro

São Paulo x Cruzeiro terá transmissão ao vivo na TV e online pela TV Globo (para Minas Gerais) e Premiere. O Estado fará tempo real da partida.

Escalações de São Paulo x Cruzeiro

São Paulo: Tiago Volpi; Igor Vinícius, Walce, Bruno Alves e Reinaldo; Hudson, Tchê Tchê e Hernanes; Helinho, Toró e Alexandre Pato. Técnico: Cuca.

Cruzeiro: Fábio; Lucas Romero, Dedé, Léo e Egídio (Dodô); Henrique, Lucas Silva (Ariel Cabral), Robinho, Thiago Neves e Marquinhos Gabriel; Fred. Técnico: Mano Menezes.

O São Paulo abre a rodada na quarta colocação na tabela, com 11 pontos. O Cruzeiro, por sua vez, está em 16º lugar, com seis pontos. A equipe mineira só não está na zona de rebaixamento porque tem uma vitória a mais que o CSA, 17º colocado com os mesmos seis pontos.

Os dois técnicos adotam mistérios em suas respectivas escalações. No São Paulo, Cuca terá um desfalque a mais em relação ao último jogo: o meia Everton, que sofreu uma pancada na cabeça diante do Bahia, na quarta-feira. No cruzeiro, o principal problema é a lateral direita, com Edilson e Orejuela lesionados. O volante Lucas Romero deve ser improvisado no setor.