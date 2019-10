São Paulo x CSA: transmissão, horário e escalações

O São Paulo e CSA se enfrentam neste domingo, às 19h (horário de Brasília), no estádio do Morumbi, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

São Paulo x CSA será transmitido pelo SporTV e Premiere. O Estado também vai fazer tempo real da partida.

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES:

São Paulo: Tiago Volpi; Daniel Alves, Arboleda, Anderson Martins (Bruno Alves) e Reinaldo; Liziero, Tchê Tchê e Everton (Hernanes); Antony, Pablo e Raniel (Alexandre Pato).

CSA: Jordi; Dawhan, Alan Costa, Luciano Castán e Carlinhos; Naldo, João Vitor, Apodi e Didira (Euller); Bustamante e Ricardo Bueno (Alecsandro).

O time tricolor não vence há três jogos no Brasileirão. Perdeu por 1 a 0 para o Internacional, empatou sem gols com o Grêmio e perdeu por 2 a 0 para o Vasco. Antes disso, a equipe acumulou uma sequência de cinco vitórias.

A equipe alagoana venceu a Chapecoense por 2 a 0 na rodada passada e ultrapassou justamente o time catarinense na tabela. São duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos.

CALENDÁRIO:

SÁBADO

08h30 - Liverpool x Newcastle

10h - Fiorentina x Juventus

13h30 - RB Leipzig x Bayern de Munique

16h - Barcelona x Valência

17h - Flamengo x Santos

19h - Palmeiras x Cruzeiro

19h - Chapecoense x Vasco

21h - Ceará x Botafogo

DOMINGO

11h - Atlético-MG x Internacional

16h - Grêmio x Goiás

16h - Fluminense x Corinthians

16h - Bahia x Fortaleza

19h - São Paulo x CSA