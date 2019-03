São Paulo x Ferroviária: onde assistir ao vivo ao jogo válido pelo Paulista

São Paulo e Ferroviária se enfrentam neste sábado, às 21h (de Brasília), no estádio do Pacaembu, em São Paulo, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. O time do Morumbi está no Grupo D , com 13 pontos, enquanto a equipe de Araraquara tem a mesma pontuação no Grupo C. As duas têm chances de classificação para a próxima fase.

Onde assistir São Paulo x Ferroviária ao vivo?

O duelo entre São Paulo e Ferroviária será exibido ao vivo pelo canal Premiere e terá ainda transmissão em tempo real do Estado. Para ambas as equipes, só a vitória interessa para continuar na briga por uma vaga na fase de mata-mata do Campeonato Paulista.

O São Paulo vem de vitória sobre o Bragantino no Estadual. O time do técnico Vagner Mancini busca um segundo resultado positivo seguido e a escalação deve ser a mesma que esteve no duelo anterior: Tiago Volpi; Bruno Alves, Arboleda e Anderson Martins; Igor Vinicius, Luan, Hernanes e Léo; Antony, Pablo e Helinho.

Já a Ferroviária, que está no mesmo grupo do Corinthians, vem de um empate por 1 a 1 com o Guarani. A equipe sabe que enfrentar o São Paulo em seu campo é complicado, mas espera fazer um bom jogo. O técnico Vinícius Munhoz deve mandar a campo o time com Tadeu; Diogo Mateus, Rayan, Rodrigão e Arthur; Anderson Uchôa, Tony e Léo Artur; Lúcio Flávio, Diego Gonçalves e Felipe Ferreira.