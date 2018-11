São Paulo x Flamengo: escalações, horário e onde assistir ao confronto com ares de decisão

São Paulo x Flamengo se enfrentam neste domingo, às 17h, no Morumbi, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Trata-se de um confronto direto entre dois integrantes do G-4 que, a sete rodadas do fim da competição, ainda alimentam esperança de título. Atualmente, três pontos seperam os cariocas dos paulistas na tabela (59 a 56), que tem o Palmeiras no topo com 63.

São Paulo x Flamengo terá a transmissão apenas por Pay-Per-View, mas você pode acompanhar o tempo real do Estado. No duelo do primeiro turno, o São Paulo venceu no Maracanã: 1 a 0, com gol de Everton após assistência de Rojas, que estreava naquela partida.

Curiosamente, o time dirigido por Diego Aguirre não terá em campo justamente a dupla que decidiu o primeiro encontro entre os clubes neste Brasileirão. Everton se recupera de uma lesão muscular na coxa esquerda que o tirou de ação das últimas três partidas, e Rojas foi submetido a uma cirurgia nesta quinta-feira para reconstrução do ligamento do joelho direito. O São Paulo, que vem de um triunfo por 1 a 0 sobre o Vitória, na rodada anterior, após seis duelos sem vencer, também não terá o volante Hudson e o goleiro Jean. Ambos estão suspensos.

Já a equipe de Dorival Júnior – treinador que antecedeu Aguirre no comando do clube paulista este ano – vem de sequência bem melhor que a do rival. Foram três vitórias e dois empates nos últimos cinco confrontos. O problema está no ambiente. O goleiro Diego Alves, barrado pelo técnico das últimas apresentações, ainda não engoliu o fato e chegou a discutir com ele na frente de todo o elenco na última quarta-feira. César será escalado novamente na posição.

Veja as prováveis escalações de São Paulo x Flamengo:

SÃO PAULO: Sidão; Bruno Peres, Bruno Alves, Arboleda e Edimar; Luan, Liziero e Diego Souza; Tréllez, Gonzalo Carneiro e Reinaldo. Técnico: Diego Aguirre.

FLAMENGO: César; Pará, Réver, Léo Duarte e Renê; Cuéllar, Arão, Paquetá e Everton Ribeiro; Vitinho e Uribe. Técnico: Dorival Júnior.