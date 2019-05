São Paulo x Flamengo: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

São Paulo e Flamengo se enfrentam neste domingo, às 16h (horário de Brasília), no estádio do Morumbi, em São Paulo, pela terceira rodada do Brasileirão.

Onde assistir São Paulo x Flamengo?

A partida será transmitida pela TV Globo (menos MG e GO), pelo canal Premiere Futebol Clube, para o restante do Brasil. O Estadão também faz o minuto a minuto do jogo.

Depois de vencer Botafogo e Goiás, o São Paulo tenta manter o aproveitamento de 100% e alcançar a terceira vitória seguida.

A escalação do São Paulo será praticamente a mesma que venceu o Goiás por 2 a 1 na quarta-feira. A principal aposta ofensiva do técnico Cuca será o atacante Toró, de 19 anos, autor do gol da vitória no último jogo. Alexandre Pato vai atuar mais recuado, com liberdade para atuar pelos lados do campo. Recuperado de lesão muscular, Liziero deve voltar ao time. O volante Hudson provavelmente voltará a atuar improvisado como lateral-direito.

O Flamengo, por sua vez, vai utilizar um time misto, pois suas atenções estão voltadas para o jogo decisivo da Libertadores, quarta-feira, diante do Peñarol. O time carioca precisa de um empate para avançar às oitavas de final. O técnico Abel Braga vem sendo criticado pelo mau desempenho, mesmo com um time recheado de craques, e corre risco de demissão.