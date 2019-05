São Paulo x Flamengo serviu para testes de segurança para a Copa América

A partida entre São Paulo e Flamengo, neste domingo, no estádio do Morumbi, serviu como teste para a Copa América, que será realizada no Brasil entre 14 de junho e 7 de julho. Foram feitas diversas ações de mobilidade ao redor do estádio antes e durante a partida válida pela terceira rodada do Brasileirão.

A Praça Roberto Gomes Pedrosa, por exemplo, teve um bloqueio total na chegada pela Avenida Giovani Gronchi. Ao longo da partida, podia se ver policiais armados, vestindo roupa camuflada, nas partes mais altas do estádio paulistano.

A operação foi realizada por policiais do Grupo especial da Polícia Civil do Estado de São Paulo. O Morumbi vai receber três partidas da fase de grupos da Copa América, incluindo o jogo de abertura entre Brasil e Bolívia. A cidade de São Paulo também tem como sede a Arena Corinthians, que será palco de outros três confrontos.