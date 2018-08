São Paulo x Fluminense: 27 mil ingressos já vendidos para domingo

O São Paulo anunciou na tarde desta terça-feira a venda antecipada de 27 mil ingressos para o jogo de domingo, contra o Fluminense, às 16h, no Morumbi, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já não há mais entradas disponíveis para as arquibancadas azul, amarela e laranja.

Para todos os demais setores, os torcedores encontram bilhetes à venda pelo www.totalacesso.com. Os preços variam de R$ 40 (cadeira superior laranja) a R$ 180 (setor Morumbi Premium).

O São Paulo possui a segunda melhor média de público neste Brasileirão, com 35.494 torcedores por jogo. Perde apenas do Flamengo, que tem atraído 47.956 fãs por partida. No último duelo no Morumbi, domingo, diante do Ceará, havia até expectativa por quebra de recorde de público no ano, pertencente a um Fluminense x Flamengo realizado no Mané Garrincha, em Brasília, que contou com 59.987 presentes. Porém, os 57.323 tricolores não alcançaram o feito.

Confira os pontos de venda físicos:

Ginásio do Ibirapuera: Rua Manuel da Nóbrega, 1.361 - São Paulo.

Horário: 11hs às 17hs.

Estádio Conde Rodolfo Crespi - Juventus: Rua Javari , 117 – Mooca, São Paulo.

Horário: 11hs às 17hs.

Estádio Anacleto Campanella: Rua Walter Tomé, 64 – São Caetano-SP.

Horário: 11hs às 17hs.

Estádio do Morumbi: Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1 - Morumbi, São Paulo.

Bilheteria 01: proprietários de cativas vermelha e azul.

Bilheteria 03: venda torcedor comum (somente cadeiras).

Bilheteria Gerencia Social: atendimento sócio do clube e proprietários de cativas vermelha e azul.