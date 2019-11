São Paulo x Fluminense: como acompanhar ao jogo na TV

São Paulo e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h30 (horário de Brasília), no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do canal Premiere. O Estado também faz o tempo real do jogo.

LEIA TAMBÉM > Reinaldo se vê entre os melhores laterais e sonha com seleção

As equipes estão em situação oposta na tabela. O São Paulo busca se consolidar no G-4 e obter vaga direta na Libertadores do próximo ano. A equipe do Morumbi está na quarta colocação com 52 pontos, dois à frente do Grêmio, o quinto. A distância para o Santos, o terceiro, é de seis pontos.

Já o Fluminense está na zona de rebaixamento. A equipe das Laranjeiras soma apenas 31 pontos e é o primeiro integrante do grupo de ameaçados, na 17ª colocação. O Cruzeiro é o 16º, com 33. Botafogo (14º) e Ceará (15º) também estão com 33 pontos.

Últimos jogos do São Paulo

02/11 - Chapecoense 0 x 3 São Paulo (Campeonato Brasileiro)

30/10 - Palmeiras 3 x 0 São Paulo (Campeonato Brasileiro)

27/10 - São Paulo 2 x 0 Atlético-MG (Campeonato Brasileiro)

20/10 - São Paulo 1 x 0 Avaí (Campeonato Brasileiro)

16/10 - Cruzeiro 1 x 0 São Paulo (Campeonato Brasileiro)

Últimos jogos do Fluminense