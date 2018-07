São Paulo x Fluminense: ingressos à venda pela internet

SÃO PAULO - Na luta contra o rebaixamento, o São Paulo espera um Morumbi lotado para a partida de domingo contra o Fluminense. Os ingressos já estão à venda a preços promocionais.

PREÇOS:

Arq. Azul - Inteira R$ 10,00

Arq. Laranja - Inteira R$ 10,00

Cadeira Amarela - Setor Família - Inteira R$ 20,00

Cadeira Especial Azul - Inteira R$ 40,00

Cadeira Laranja - Inteira R$ 20,00

Laranja Premium - Inteira R$ 20,00

Térreo Visa P18 - Inteira R$ 30,00

Térreo Visa P3 - Inteira R$ 30,00

Visa Arq. Amarela - Setor Família - Inteira R$ 10,00

Visa Arq. Vermelha Esp. - Inteira R$ 10,00

Visa Infinite - Inteira R$ 60,00

O Sócio Torcedor em dia com o pagamento de suas mensalidades terá a preferência e desconto na compra de ingressos pela internet, conforme estabelecido no regulamento específico de seu plano e comunicado no site oficial do programa www.sociotorcedor.com.br. Para isso é necessário:

a) Instruções para compra:

- Clique ao lado em "Comprar Entradas";

- Digite seu email cadastrado no Sócio Torcedor no campo do Código Promocional;

- Escolha um dos setores de seu interesse permitido pelo Plano;

- E finalize a compra;

Os descontos, setores e preferências na compra estão informados no Site Oficial do Sócio Torcedor do São Paulo FC, variando conforme o Plano escolhido pelo Sócio Torcedor.

ATENÇÃO:

Caso você ainda não tenha recebido seu Cartão Sócio Torcedor você deverá efetuar a compra do seu ingresso pelo cartão de crédito. Neste caso, se efetuar a compra pelo cartão de crédito Visa poderá utilizar o próprio cartão na catraca de acesso ao Estádio. Caso prefira comprar com cartão de crédito de outra bandeira o Sócio Torcedor deverá imprimir seu recibo de compra (voucher) e comparecer à bilheteria do Estádio do Morumbi, com antecedência, levando o recibo impresso para trocar pelos tickets de acesso ao Estádio. Para efetuar a retirada é necessário apresentar documento de identificação com foto (CNH ou RG).

O Socio Torcedor poderá adquirir somente ingressos para os setores abrangidos pelo seu Plano, limitado a 01(um) ingresso para o titular do Plano e até 02 (dois) para eventuais dependentes cadastrados.

CONDIÇÕES DE COMPRA:

Aos torcedores que não se cadastraram no programa Sócio Torcedor, a aquisiçãodos ingressos terá inicio após o prazo de preferência dado aos Sócios Torcedores. Poderá ser adquirido até 05 (cinco) ingressos por CPF.

Se efetuar a compra pelo cartão de crédito Visa você poderá utilizar o próprio cartão na catraca de acesso ao Estádio. Caso prefira comprar com cartão de crédito de outra bandeira o torcedor deverá imprimir seu recibo de compra (voucher) e comparecer à bilheteria do Estádio do Morumbi, com antecedência, levando o recibo impresso para trocar pelos tickets de acesso ao Estádio. Para efetuar a retirada é necessário apresentar documento de identificação com foto (CNH ou RG).

Serão cadastrados todos os torcedores que adquirirem ingressos para partidas de futebol. (Lei nº 14590 publicada no Diário Oficial em 11/10/2011, a partir de 11/11/2011).

Caso o horário, local ou dia da partida seja alterado pela entidade organizadora da competição, por qualquer motivo, o torcedor terá a opção de utilizar o ingresso nas novas condições designadas ou requerer o cancelamento da compra, na forma prevista abaixo.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

O cancelamento da compra feita pela internet deverá ser realizado em até 7 dias após a compra ter sido efetuada. Para compras realizadas próximo a data de realização do evento o prazo de cancelamento é de até 72 horas antes do início da partida. Passado esse período, não será mais possível realizar o estorno e/ou cancelamento da compra.

Para compras com CARTÃO DE DÉBITO que estiverem dentro das CONDIÇÕES DE CANCELAMENTO, só é possível fazer o cancelamento do pedido no mesmo dia da compra, passado o dia não será feito o cancelamento e devolução de valores.

Para cancelar sua compra, basta acessar sua conta Total Acesso e solicitar o cancelamento nos seus pedidos ativos.

As formas de pagamentos disponibilizadas por este site e para os jogos do São Paulo é Cartão de Crédito das seguintes bandeiras:

- Visa

- Master

E cartão de débito do Banco Bradesco das bandeiras:

- Visa

- Master

Gratuidade é concedida nos seguintes casos e condições lembrando que é obrigatório apresentar os documentos:

1- Crianças até 07 anos, exceto nos setores Visa infinite e Visa arquibancada vermelha especial.

2- Portadores de necessidades especiais tem direito de acesso gratuito ao jogos de futebol, respeitado o limite de lugares no estádio e desde que esteja com sua carteira PNE (Portador de Necessidades Especiais). Para informações sobre quantidade disponível e forma de retirada de ingressos e/ou compra de ingressos para acompanhantes, consulte o site oficial do São Paulo FC. ATENÇÃO: acompanhantes só poderão entrar no estádio na presença do PNE a ser acompanhado.

A taxa de conveniência do site é de 10% sobre o valor do ingresso. Essa taxa é cobrada buscando proporcionar algumas vantagens aos nossos clientes como praticidade, rapidez, segurança, comodidade e economia de tempo. Assim seu ingresso ficará reservado.

Os torcedores que adquirirem seus ingressos por meio de cartão de crédito Visa não precisam retirar ingressos, pois seus cartões serão reconhecidos pelas catracas.