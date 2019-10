São Paulo x Fortaleza: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Brasileirão

O São Paulo recebe o Fortaleza neste sábado, às 17h, no Pacaembu, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marcará o reencontro de Rogério Ceni com a torcida tricolor na capital paulista. O confronto será transmitido ao vivo pelo Premiere e contará com tempo real do Estado.

O São Paulo é o sétimo colocado do Brasileirão, com 36 pontos. O Fortaleza ocupa o 14º lugar da tabela, com 25 pontos. Enquanto a equipe paulista empatou com o Flamengo na rodada passada, o time cearense venceu o Botafogo.

Últimos jogos do São Paulo:

28/9 - Flamengo 0 x 0 São Paulo (Campeonato Brasileiro)

25/9 - São Paulo 0 x 1 Goiás (Campeonato Brasileiro)

21/9 - Botafogo 1 x 2 São Paulo (Campeonato Brasileiro)

15/9 - São Paulo 1 x 1 CSA (Campeonato Brasileiro)

7/9 - Internacional 1 x 0 São Paulo (Campeonato Brasileiro)

Últimos jogos do Fortaleza: