São Paulo x Goiás: transmissão, horário e escalações

O São Paulo recebe o Goiás nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio do Morumbi, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe tricolor está em sexto lugar na tabela, com 35 pontos, enquanto o time esmeraldino ocupa a 12ª colocação, com 24 pontos.

São Paulo x Goiás será transmitido ao vivo pela TV Globo (para São Paulo) e pelo canal Premiere. O Estado vai fazer tempo real do jogo.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES DE SÃO PAULO X GOIÁS

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Tchê Tchê, Liziero e Daniel Alves; Antony (Everton), Toró e Pablo. Técnico: Cuca.

GOIÁS: Tadeu; Yago Rocha, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Jefferson; Gilberto, Yago Felipe e Léo Sena; Leandro Barcia, Kayke e Michael. Técnico: Ney Franco.

O São Paulo voltou a vencer na rodada passada depois de quatro partidas. A equipe vinha de uma sequência de duas derrotas e dois empates, e contou com gol de Pablo aos 46 minutos do segundo tempo para ganhar do Botafogo por 2 a 1 no último sábado.

O Goiás também venceu na rodada passada. O time fez 3 a 0 no Fluminense, no Serra Dourada, e encerrou uma sequência negativa de três derrotas no Campeonato Brasileiro.