São Paulo x Grêmio: novato Jardine encara o veterano Renato Gaúcho

A diferença de planejamento entre São Paulo e Grêmio nos últimos anos não poderia estar melhor simbolizada na noite desta quinta-feira, quando os times se enfrentam às 19h, no Morumbi, do que nas figuras de seus treinadores. Caberá ao interino André Jardine, recém-empossado no cargo, a missão de destronar Renato Gaúcho, um dos técnicos há mais tempo no comando de um mesmo clube: ele assumiu em setembro de 2016.

Coincidência ou não, nesse período de pouco mais de dois anos os gaúchos estiveram sempre na briga por troféus. Ergueram quatro: Copa do Brasil (2016), Libertadores (2017), Recopa e Estadual (ambos em 2018). Todos sob a regência de Renato, que no Sul é chamado pelo sobrenome Portaluppi.

Enquanto isso, os paulistas viram quatro nomes diferentes falharem na missão de encerrar o jejum de títulos que vem desde a Copa Sul-Americana de 2012: Ricardo Gomes (era o treinador quando Renato voltou ao Grêmio em 2016), Rogério Ceni, Dorival Júnior e Diego Aguirre. Isso sem contar os interinos Pintado e André Jardine – este já havia tapado buraco na transição entre Dorival e Aguirre.

Até a posição das equipes na tabela do Campeonato Brasileiro, mesmo que circunstancialmente, já que os são-paulinos só foram ultrapassados na rodada anterior, acaba simbolizando um pouco dessa superioridade recente gremista, hoje à frente graças ao número de vitórias (16 a 15), pois a pontuação é a mesma (58).

Talvez o único fator comum a Jardine e Renato – além de ambos terem nascido no Rio Grande do Sul – seja que os seus "contratos" acabam no fim da temporada. O interino terá cinco jogos para provar que pode ser efetivado em 2019. "Não está descartado", disse Raí, homem forte do futebol tricolor, nesta semana. Já o veterano certamente valorizará seu passe para renovar, mas a tendência é que continue no Grêmio.

Jardine tem retrospecto positivo como interino do São Paulo

Enquanto ainda era treinador do time sub-2o, André Jardine foi chamado em duas ocasiões para comandar o time de cima. Em 2016, após Edgardo Bauza se desligar do clube para assumir a seleção argentina, Jardine dirigiu a equipe em duas partidas: ganhou do Santa Cruz (2 a 1) e perdeu do Botafogo (1 a 0). Já em 2018, entre a saída de Dorival e a chegada de Aguirre, mais dois compromissos: vitórias sobre Red Bull (3 a 1) e CRB (3 a 0).

Desta vez, ele terá a tarefa de fazer a equipe render mais do que no clássico contra o Corinthians, por exemplo, que foi a gota d'água para a demissão de Aguirre, ainda no último domingo. "O São Paulo tem elenco e peças para jogar melhor", garantiu Jardine. Na prática, é esperado que ele promova o retorno de Nenê ao time titular e aposte gradativamente nos garotos que conhece dos tempos da base, como Helinho, Antony e Shaylon.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO: Jean; Bruno Peres, Arboleda, Bruno Alves (Rodrigo Caio) e Reinaldo; Jucilei, Liziero e Nenê; Helinho (Hudson), Tréllez e Everton. Técnico: André Jardine (interino).

GRÊMIO: Paulo Victor; Madson (Ramiro), Paulo Miranda, Geromel e Cortez; Maicon e Michel; Ramiro (Alisson), Cícero (Jean Pyerre) e Everton; Jael. Técnico: Renato Gaúcho.

LOCAL: Morumbi.

HORÁRIO: 19h.

ÁRBITRO: Péricles Bassols Cortez (PE).

NA TV: Pay-per-view.