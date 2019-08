São Paulo x Grêmio: onde assistir, horário e escalações

O São Paulo recebe o Grêmio neste sábado, às 11h (horário de Brasília), no estádio do Morumbi, pela 17.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe tricolor está em quarto lugar, com 30 pontos, três a menos do que Flamengo e Santos. Já o time gaúcho ocupa a 12.ª colocação, com 21 pontos.

São Paulo x Grêmio será transmitido pelo Premiere, que também vai passar online em seu site e aplicativo. O Estado vai fazer tempo real do jogo.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

São Paulo: Tiago Volpi; Juanfran, Anderson Martins, Arboleda e Reinaldo; Liziero, Tchê Tchê e Daniel Alves; Antony (Helinho), Everton e Vitor Bueno

Grêmio: Júlio César; Rafael Galhardo, Paulo Miranda, David Braz e Juninho Capixaba; Darlan (Michel), Thaciano e Luan; Everton, Luciano e Diego Tardelli

O São Paulo vem de derrota por 2 a 0 para o Vasco, em São Januário. Antes disso, a equipe acumulava cinco vitórias consecutivas no Brasileiro. Será o segundo jogo de Daniel Alves no estádio do Morumbi.

O Grêmio venceu o Palmeiras por 2 a 1, de virada, na última terça-feira, e avançou à semifinal da Copa Libertadores da América. No Brasileiro, o time ganhou também por 2 a 1 do Athletico-PR na rodada passada e como irá enfrentar novamente o clube paranaense na quarta-feira, dessa vez pela Copa do Brasil, é possível que o time gaúcho vá a campo com uma formação mista ou reserva.

