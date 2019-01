São Paulo x Guarani: onde assistir ao vivo a partida pela TV

Depois da má impressão deixada no primeiro clássico de 2019, quando perdeu do Santos por 2 a 0, o São Paulo volta ao Pacaembu, mas agora na condição de mandante, para tentar retomar o caminho das vitórias: nesta quinta-feira, o time recebe o Guarani, às 21h, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

São Paulo x Guarani terá transmissão do Premiere e acompanhamento em tempo real do Estado. Apesar do tropeço no último jogo, o São Paulo se manteve na liderança do Grupo D ao fim da rodada, com seis pontos. Além do Guarani, a equipe de André Jardine vai encarar em sequência no Pacaembu o São Bento, domingo, antes de viajar à Argentina para o duelo da próxima semana contra o Talleres, pela Pré-Libertadores.

O Guarani, por sua vez, somou apenas três pontos até aqui no Estadual e ocupa a terceira colocação do Grupo B. Na jornada anterior, perdeu em casa para o Oeste (2 a 1). Aliás, a única vitória bugrina foi justamente sobre um grande da capital: bateu o Corinthians, por 2 a 1, no Brinco de Ouro.

Veja os últimos resultados do São Paulo

27/01: Santos 2 x 0 São Paulo - Paulista

24/01: Novorizontino 0 x 3 São Paulo - Paulista

19/01: São Paulo 4 x 1 Mirassol - Paulista

12/01: São Paulo 2 x 4 Ajax - Florida Cup

10/01: Frankfurt-ALE 2 x 1 São Paulo - Florida Cup

Próximos jogos do São Paulo

31/01: São Paulo x Guarani - Paulista

03/02: São Paulo x São Bento - Paulista

06/02: Talleres-ARG x São Paulo - Libertadores

09/02: Ponte Preta x São Paulo - Paulista

13/02: São Paulo x Talleres-ARG - Libertadores