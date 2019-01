São Paulo x Guarani: onde assistir ao jogo pela semifinal da Copinha

São Paulo e Guarani decidem uma vaga para a decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta terça-feira, às 19h15 (horário de Brasília), no estádio Doutor Ademar Pereira de Barros, em Araraquara. O vencedor fará a final, que acontece no dia 25 de janeiro, no Pacaembu, contra o ganhador do confronto entre Corinthians x Vasco, que também jogam nesta terça-feira.

São Paulo x Guarani terá transmissão da SporTV e da ESPN Brasil e acompanhamento em tempo real do Estado. O São Paulo chega na semifinal após passar sufoco para derrotar o Cruzeiro nas quartas. O time do Morumbi empatou no tempo normal em 1 a 1 e só passou na decisão de pênaltis, após bater o rival mineiro por 6 a 5.

Já o Guarani conseguiu superar o embalado Figueirense, que havia eliminado Flamengo e Palmeiras por 2 a 1. Vale lembrar, que a partida desta terça-feira será realizada tendo apenas a presença de torcedores do São Paulo, já que a PM determinou que o jogo tivesse partida única e o time paulistano tem melhor campanha.

Resultados dos jogos do São Paulo

Cruzeiro 1 (5) x1 (6) São Paulo (quartas)

Mirassol 0 x 3 São Paulo (oitavas)

Ferroviária 0 x 2 São Paulo (terceira fase)

Rio Claro 0 x 3 São Paulo (segunda fase)

Ferroviária 2 x 2 São Paulo (terceira rodada da fase de grupos)

Serra 0 x 3 São Paulo (segunda rodada da fase de grupos)

São Paulo 7 x 2 Holanda-AM (primeira rodada da fase de grupos)

Resultados dos jogos do Guarani

Guarani 2 x 1 Figueirense (quartas)

Botafogo 0 x 1 Guarani (oitavas)

Internacional 0 x 5 Guarani (terceira fase)

Guarani 2 x 1 Votuporanguense (segunda fase)

Boavista 0 x 6 Guarani (terceira rodada da fase de grupos)

Guarani 1 x 1 Bahia (segunda rodada da fase de grupos)

Taquaritinga 1 x 1 Guarani (primeira rodada da fase de grupos)