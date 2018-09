São Paulo x Inter: quem vai sofrer mais até a 'final antecipada'?

São Paulo e Internacional estão empatados em pontos (46) na primeira posição do Campeonato Brasileiro, com vantagem mínima colorada no saldo de gols (17 a 16), o que lhe garantiu a tomada da liderança, na última quarta-feira. A tendência é que os dois, concentrados apenas no Nacional, já que não disputam nenhuma outra competição na temporada, sigam nessa acirrada briga até meados de outubro, quando vão se enfrentar no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 29ª rodada.

O dia exato da "final antecipada" ainda não está confirmado, pois a CBF não destrinchou sua tabela para além da 27ª jornada, mas ela deverá acontecer em 14 de outubro. No primeiro turno, no Morumbi, deu empate: 0 a 0.

Até lá, cada time jogará cinco vezes. A seguir, listamos a sequência da dupla. Os gaúchos terão um clássico regional e dois adversários que atualmente ocupam a zona do rebaixamento (confira a tabela). Por outro lado, farão três partidas como visitante. Os paulistas jogarão dois clássicos e não enfrentarão ninguém do Z-4, mas, em compensação, três desses jogos serão em casa.

E aí, quem leva vantagem nessa jornada?

Próximos jogos do Internacional:

9/9 - Grêmio (casa)

17/9 - Chapecoense (fora)

23/9 - Corinthians (fora)

30/9 - Vitória (casa)

6/10 - Sport (fora)

Próximos jogos do São Paulo:

8/9 - Bahia (casa)

16/9 - Santos (fora)

23/9 - América-MG (casa)

30/9 - Botafogo (fora)

6/10 - Palmeiras (casa)