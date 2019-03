São Paulo x Ituano: onde assistir ao jogo pelas quartas do Paulista

São Paulo e Ituano jogam neste domingo pelas quartas de final do Campeonato Paulista neste domingo, às 16h (de Brasília), no estádio do Morumbi. O jogo de volta acontecerá nesta quarta-feira, dia 27, em Itu.

São Paulo x Ituano terá transmissão da TV Globo (para São Paulo) com acompanhamento em tempo real pelo Estado. As duas equipes estavam no Grupo D na primeira fase e o Ituano se classificou em primeiro lugar com 17 pontos, dois a mais que o time do Morumbi.

O São Paulo teve cinco derrotas na fase de grupos, entre elas, os três clássicos. A equipe do técnico interivo Vagner Mancini só se classificou na última rodada, com um empate diante do São Caetano, que acabou rebaixamento.

O São Paulo volta a atuar no Morumbi depois que sua arena foi castigada pelas chuvas no início do mês de fevereiro. A parte social do clube chegou a ser interditada. Durante o perído, o time jogou no Pacaembu.

Para o jogo no Morumbi, o São Paulo novamente não terá os meias Hernanes e Nenê, que estão contundidos. Igor Gomes deverá nova chance no meio. O zagueiro Arboleda, que está com a seleção equatoriana, será o desfalque na zaga.

FICHA TÉCNICA

São Paulo: Tiago Volpi; Igor, Bruno Alves, Anderson Martins e Reinaldo; Luan, Hudson e Igor Gomes; Antony, Pablo e Carneiro. Técnico: V. Mancini.

Ituano: Pegorari; Jonas, Léo Santos, Ricardo Silva e Peri; Baralhas, Marcos Serrato e Corrêa; Martinelli, Morato e Ramon. Técnico: Vinícius Bergantin.

Juiz: José Claudio Rocha Filho.

Local: Morumbi

Horário: 16h