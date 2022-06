São Paulo recebe o lanterna Juventude para alcançar as primeiras posições do Brasileirão

Motivado após a vitória sobre o Palmeiras por 1 a 0 pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o São Paulo agora volta suas atenções para o Brasileirão. Com o objetivo de ficar nas primeiras posições na tabela, a equipe tricolor que derrotar o lanterna Juventude, neste domingo, às 18h, no Morumbi, e manter o ótimo retrospecto em casa.

O São Paulo quer deixar no passado a inconsistência, tanto no desempenho em campo como nos resultados. Neste mês, a equipe fez jogos abaixo do esperado contra Botafogo, Coritiba e Avaí. O aproveitamento ofensivo também pode evoluir. Foram apenas cinco gols marcados nos últimos seis jogos.

Em meio a oscilações, o técnico Rogério Ceni demonstra total confiança no seu trabalho à frente do São Paulo. Tanto na derrota para o Palmeiras pelo Brasileirão, na segunda-feira, como na vitória sobre o rival alviverde na quinta pelas oitavas da Copa do Brasil, o treinador defendeu sua estratégia e disse ser o profissional mais adequado para comandar o time no atual momento.

"Pessoas gostam de atacar o treinador porque ele representa muito a instituição. E eu garanto para vocês que o cara que melhor pode representar neste momento de dificuldade do clube está aqui", disse.

Após repetir o time nos confrontos diante do Palmeiras pelo Brasileirão e Copa do Brasil, Ceni revelou preocupação com lesões por ter apenas 20 jogadores em condições de jogo. Arboleda rompeu os ligamentos do tornozelo e só deve retornar aos gramados no ano que vem.

"Eu não posso perder mais ninguém. Não posso cometer mais nenhum erro por falta de informação, a não ser que sejam infelicidades como o jogador prender o pé no chão, aí é o imponderável e isso nós não controlamos", disse Ceni, que acredita ser difícil o São Paulo recuperar algum atleta no departamento médico para as próximas duas partidas.

A tendência é que Ceni rode a equipe para a partida deste domingo. Na quinta-feira, o time faz o primeiro jogo contra a Universidad Católica pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. "A escalação (contra o Juventude) só será definida no domingo, após uma conversa que terei com cada atleta, com base nos dados da fisiologia", disse o treinador.

SÃO PAULO X JUVENTUDE

SÃO PAULO - Jandrei; Diego Costa, Miranda e Léo; Rafinha, Gabriel Neves, Igor Gomes, André Anderson, Patrick (Luciano) e Welington; Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

JUVENTUDE - César; Rodrigo Soares, Thalisson, Rafael Forster e Moraes; Jadson, Yuri e Oscar Ruiz; Chico, Capixaba e Ricardo Bueno. Técnico: Umberto Louzer.

ÁRBITRO - Andre Luiz de Freitas Castro.

HORÁRIO - 18h.

LOCAL - Morumbi.

TV - Premiere.