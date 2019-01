São Paulo x Mirassol: onde assistir ao vivo o confronto pelo Paulistão

O São Paulo estreia neste sábado no Campeonato Paulista com um elenco reformulado em relação à última temporada. A partir das 19h30 (horário de Brasília), no Pacaembu, a equipe do técnico André Jardine enfrenta o Mirassol pela primeira rodada do Estadual. Após fazer parte da sua pré-temporada nos Estados Unidos, onde disputou a Florida Cup, o time encara seu primeiro compromisso oficial em 2019.

São Paulo x Mirassol terá transmissão do SporTV, do pay-per-view e acompanhamento em tempo real pelo Estado. Sem conquistar o título paulista desde 2005, o clube do Morumbi (que ficará fechado nas três primeiras rodadas devido a reformas) vai utilizar o Paulistão como laboratório para seu principal objetivo no primeiro semestre: classificar-se à fase de grupos da Libertadores. A equipe visita o Talleres, na Argentina, dia 6 de fevereiro.

Apesar das sete caras novas no grupo (Igor Vinícius, Léo, Pablo, Hernanes, Tiago Volpi, Biro Biro e Willian Farias), apenas duas começarão o duelo de sábado no 11 inicial: Volpi e Pablo. Hernanes não foi inscrito a tempo, devido a problemas burocráticos na transmissão do documento que registrou sua saída do Hebei Fortune, da China.

FICHA TÉCNICA: SÃO PAULO X MIRASSOL

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Bruno Peres, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo; Jucilei, Hudson e Nenê; Helinho, Everton e Pablo. Técnico: André Jardine.

MIRASSOL: Gustavo Silva; Daniel Borges, Sandoval, Leandro Amaro e Alex Ruan; Léo Baiano, Wellington Simião, Darlan Bispo e Jean Carlos; Felipe Augusto e Alison. Técnico: Moisés Egert.

LOCAL: Pacaembu.

HORÁRIO: 19h30.

ÁRBITRO: Leandro Bizzio Marinho.

Veja os jogos da primeira rodada do Campeonato Paulista

Sábado

16h30 Ponte Preta x Oeste

17h Santos x Ferroviária

19h30 São Paulo x Mirassol

21h30 Bragantino x Guarani

Domingo

11h Botafogo x São Bento

17h Corinthians x São Caetano

19h Red Bull x Palmeiras

Segunda-feira

18h15 Ituano x Novorizontino