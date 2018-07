Em baixa no São Paulo, Michel Bastos tem renovação encaminhada

O encontro com o Novorizontino, nesta quarta-feira, às 19h30, é a chance para Michel Bastos começar uma nova fase pelo São Paulo. Poupado do último jogo e envolvido em polêmicas, o meia quer fazer de um jogo rotineiro pela quinta rodada do Campeonato Paulista, no Pacaembu, a largada para reconquistar moral no clube.

Aos 32 anos, Michel Bastos vive o período mais difícil em seu um ano e meio no Morumbi. Na semana passada, ele foi chamado por um assessor da presidência de "erva daninha", ainda endossou no papel de capitão o pacto de silêncio pelo atraso de pagamento dos direitos de imagem, desabafou nas redes sociais e, mesmo fora do jogo com o Rio Claro, foi um dos alvos do protesto da torcida antes da partida no último domingo.

Os incidentes se contrapõem à importância dele para a diretoria. O Estado obteve cópia do contrato do jogador, assinado em junho do ano passado. O acordo, válido até dezembro de 2017, deu a Michel Bastos um dos maiores salários do elenco atual, R$ 200 mil. O vínculo anterior encerraria no fim do ano passado, com o salário de R$ 131 mil.

O contrato em vigor prevê ainda um gatilho de renovação automática até 2018, caso no ano anterior o jogador atue como titular em 50% das partidas e o São Paulo consiga se classificar para a fase de grupos da Copa Libertadores.

A diretoria precisou investiu mais para renovar do que para contratar o meia, em agosto de 2014, após rescindir com o Al Ain, dos Emirados Árabes. A comissão prometida ao empresário para prolongar o vínculo, no ano passado, foi de R$ 680 mil, contra R$ 400 mil na ocasião da primeira assinatura. Caso fique até 2018, a comissão acordada é de R$ 230 mil.

O clube explicou que alinhou o acordo com o gatilho de renovação por acreditar no potencial do meia e que na época da assinatura, Michel Bastos era um dos destaques do time. Segundo o São Paulo, a comissão foi maior na renovação por ser tratar de um contrato com duração e salários maiores.

O técnico Edgardo Bauza definiu o time com Michel Bastos e mais seis novidades. O zagueiro Lugano ganha descanso e na vaga dele entra Maicon, que vai estrear. Outra novidade é a presença de João Schmidt, volante que negocia empréstimo com o Avaí e entra na vaga de Hudson.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X NOVORIZONTINO

SÃO PAULO: Denis; Caramelo, Maicon, Rodrigo Caio e Carlinhos; Thiago Mendes, João Schmidt, Wesley, Michel Bastos e Rogério; Alan Kardec. Técnico: Edgardo Bauza.

NOVORIZONTINO: Anderson; Éder Sciola, Domingues, Jéci e Paulinho; Deda, Adriano e Pereira; Rayllan, Wesley e Roberto. Técnico: Guilherme Alves.

Juiz: Adriano Miranda

Local: Pacaembu

Horário: 19h30

Transmissão: Pay-per-view