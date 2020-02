São Paulo x Novorizontino: onde assistir ao jogo do Paulista

O São Paulo recebe o Novorizontino nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), no Morumbi, pelo fechamento da quarta rodada do Campeonato Paulista. É possível assistir ao jogo pelo canal Premiere, que também fará transmissão ao vivo em seu site e aplicativo.

Uma outra opção é acompanhar o tempo real do Estado. O São Paulo é o líder do Grupo C, com sete pontos conquistados nas três primeiras rodadas do campeonato. A equipe venceu Água Santa e Ferroviária e empatou o clássico contra o Palmeiras.

Já o Novorizontino está em terceiro no Grupo B, com sete pontos, e vem de um empate sem gols com o Red Bull Bragantino.