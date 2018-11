São Paulo e Palmeiras iniciam série de decisões na base nesta quinta

Rivais históricos no futebol profissional, São Paulo e Palmeiras vão estender um pouco da tradição de grandes encontros às suas divisões de base. A partir desta quinta-feira, os times sub-11, sub-13, sub-15 e sub-17 das duas equipes começam a disputar as taças dos Campeonatos Paulistas das respectivas categorias. A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu nesta quarta a tabela dos confrontos.

A maratona do Choque-Rei (apelido do clássico) da garotada começa com o sub-11, às 9h desta quinta, no Morumbi – todas as partidas com mando são-paulino serão realizadas no estádio, com entrada livre para a torcida tricolor, e terão transmissão ao vivo pelo canal oficial do São Paulo no YouTube. Mais tarde, às 10h30, será a vez do duelo no sub-13. Os confrontos de volta serão na terça-feira (20), ainda sem local definido.

No sábado, será a vez do sub-15 e sub-17 jogarem, também no Morumbi. O time infantil começa a decisão às 9h, e o juvenil atua às 11h. As partidas de volta acontecem no dia 24, com mando do rival, mas ainda sem a confirmação do local.

"Vamos com força total buscar o título. Temos uma equipe muito forte, com potencial de evolução. Tivemos uma campanha com boas vitórias, goleadas, e chegamos bem preparados à fase final", comentou o técnico Rafael Paiva, do sub-17 tricolor.

Vale lembrar que, assim como no profissional, existe a determinação de torcida única nos clássicos realizados no estado de São Paulo. Ou seja, os palmeirenses não poderão comparecer uniformizados ao Morumbi.