São Paulo x Palmeiras: não há mais ingressos para arquibancadas

O Morumbi certamente receberá mais de 40 mil pessoas pela oitava partida consecutiva. Nesta terça, o clube anunciou que 36 mil ingressos para o clássico entre São Paulo e Palmeiras, no próximo sábado, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, já foram vendidos antecipadamente. Não há mais entradas disponíveis para o setor de arquibancadas.

Depois da pré-venda para os sócios-torcedores, a comercialização ao público em geral começou no último domingo, por meio do site totalacesso.com. Caso haja ingressos disponíveis, as bilheterias do Morumbi e outros postos de venda começarão as vendas a partir desta quarta.

Com média de 38.129 pessoas por partida em seu estádio no Brasileirão, o São Paulo só fica atrás do Flamengo, tem levado 46.252 fãs aos seus confrontos como mandante no Nacional. Os últimos sete jogos do time tricolor em seu estádio atraíram pelo menos 40 mil pessoas.

No caso do Choque-Rei, como se não bastasse a rivalidade natural, o duelo desperta ainda mais interesse porque representa uma espécie de "final antecipada", já que apenas um ponto separa o líder Palmeiras (53) do terceiro colocado São Paulo (52) na tabela.