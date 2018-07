Clássico no Pacaembu faz corrida de rua antecipar horário

A região do Estádio do Pacaembu estará bastante concorrida na manhã deste domingo. Além da disputa do clássico entre São Paulo e Palmeiras, às 11 horas, uma corrida de rua, que faz parte do Circuito das Estações e já estava marcada há cerca de três meses, também ocorrerá no local, horas antes da partida de futebol. Para evitar transtornos aos corredores e torcedores, houve uma alteração no horário das largadas da competição.

Anteriormente, o início da corrida de 5 quilômetros seria às 7h e a prova de 10 quilômetros começaria às 8h. Agora, a prova mais longa será às 7h e a outra terá início às 7h30. Assim, a previsão é que todo o evento termine por volta das 9h e não atrapalhe a chegada dos torcedores ao clássico.

A prova do Circuito das Estações terá largada e chegada na praça Charles Miller, principal acesso ao estádio do Pacaembu. O jogo estava marcado para ocorrer às 16 horas, mas foi antecipado para as 11h, em decorrência dos protestos contra o governo federal, que serão realizados em São Paulo, na região da avenida Paulista.

Por isso, muitas reuniões foram feitas para tentar encontrar uma forma de conciliar a realização da corrida e do jogo de futebol no mesmo local. Caso os horários fossem mantidos, os torcedores teriam muita dificuldade para chegar ao estádio. A avenida Pacaembu, principal via de acesso ao estádio ficará fechada durante a competição de rua.

Chegou-se a cogitar a ideia de adiar a corrida, mas competidores e patrocinadores não aprovaram a mudança. Com a alteração do horário, os organizadores acreditam que conseguirão realizar a prova sem grandes transtornos, até porque, a expectativa não é de um grande público no estádio municipal.

O São Paulo deve jogar com o time quase inteiro reserva e não tem atraído grandes públicos nas últimas rodadas do Paulistão nem quando usa os titulares. Já o Palmeiras terá uma carga pequena de ingressos para sua torcida.