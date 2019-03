São Paulo x Palmeiras: como assistir ao vivo ao jogo pelo Paulista

São Paulo e Palmeiras se enfrentam neste sábado, às 16h30 (de Brasília), no estádio do Pacaembu, em São Paulo, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. O time do Morumbi está no Grupo D , com 14 pontos, enquanto a equipe alviverde tem uma campanha melhor e está com 19 pontos no Grupo B.

Transmissão de São Paulo x Palmeiras

São Paulo x Palmeiras terá transmissão do canal Premiere e minuto a minuto do Estado. Por ser mandante, o tricolor poderá contar com o apoio do seu torcedor no estádio, mas não será permitida a presença de palmeirenses no Pacaembu.

O São Paulo faz uma campanha irregular no Estadual, com quatro vitórias, dois empates e quatro derrotas, e sabe da necessidade da vitória para tentar encaminhar a classificação. O time do técnico Vagner Mancini busca um resultado positivo para tentar superar o Ituano e o Oeste no grupo e o principal desfalque será o zagueiro Bruno Alves.

Já o Palmeiras espera fazer um bom jogo e quer ir em busca de sua primeira vitória em um clássico no Campeonato Paulista - o São Paulo também não venceu nenhum. O time alviverde perdeu para o Corinthians e empatou com o Santos e tem a chance de aproveitar o momento delicado do tricolor para buscar os três pontos.

Escalações de São Paulo x Palmeiras

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Igor Vinicius, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo; Luan, Hudson e Hernanes; Antony, Pablo e Carneiro. Técnico: Vagner Mancini.

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Moisés e Ricardo Goulart; Gustavo Scarpa, Borja e Dudu. Técnico: Luiz Felipe Scolari.